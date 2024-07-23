Реал може продати Луніна в клуб АПЛ

Мадридський Реал знайшов два клуби Англійської Прем'єр-ліги, які можуть підписати українського голкіпера Андрія Луніна.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Наразі фаворитом у боротьбі за 25-річного воротаря є Челсі, який готовий заплатити за нього 30 млн євро. "Сині" окрім українця розглядають ще трансфери Йоргенсена з Вільярреала та Мамардашвілі з Валенсії.

Також готовий підписати Луніна лондонський Арсенал. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хоче нав'язати боротьбу за місце у стартовому складі Давідe Раї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.

Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.