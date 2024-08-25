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Анчелотті зробив заяву щодо майбутнього Луніна в Реалі

Руслан Травкін — 25 серпня, 20:52
Анчелотті зробив заяву щодо майбутнього Луніна в Реалі
Карло Анчелотті та Андрій Лунін
Getty images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що Андрій Лунін не покине "вершкових" у це трансферне вікно.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х".

"Лунін залишиться в Реалі. Він не піде з клубу", — заявив італійський фахівець.

У минулому сезоні українець зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.

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