Анчелотті зробив заяву щодо майбутнього Луніна в Реалі
Карло Анчелотті та Андрій Лунін
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Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що Андрій Лунін не покине "вершкових" у це трансферне вікно.
Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х".
"Лунін залишиться в Реалі. Він не піде з клубу", — заявив італійський фахівець.
У минулому сезоні українець зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.