Анчелотті зробив заяву щодо майбутнього Луніна в Реалі

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що Андрій Лунін не покине "вершкових" у це трансферне вікно.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х".

" Лунін залишиться в Реалі. Він не піде з клубу", — заявив італійський фахівець.

⚪️🇺🇦 Carlo Ancelotti: “Lunin will stay at Real Madrid. He will not leave the club”. pic.twitter.com/3rjOQXmLUX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024

У минулому сезоні українець зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. Однак надалі лондонці відмовились від угоди.