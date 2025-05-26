Анчелотті оголосив склад збірної Бразилії на свій перший збір

Новий головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оголосив список гравців, яких викликали на відбіркові матчі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє ФФБ.

У червні Бразилія зіграє два матчі: 6 червня на виїзді з Еквадором та 11 червня вдома з Парагваєм.

Список гравців збірної Бразилії

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Бенту (Аль-Наср), Уго Соуза (Корінтіанс).

Захисники: Алекс Сандро (Фламенго), Алессандро (Лілль), Бералдо (ПСЖ), Карлос Аугусто (Інтер), Даніло (Фламенго), Лео Ортіс (Фламенго), Вандерсон (Монако), Веслі (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ).

Півзахисники: Андреас Перейра (Фулгем), Андрей Сантос (Страсбург), Бруну Гімарайнш (Ньюкасл), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Едерсон (Атланта), Жерсон (Фламенго).

Нападники: Антоні (Бетіс), Еставао (Палмейрас), Мартінеллі (Арсенал), Матеус Кунья (Вулвергемптон), Рафінья (Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Вінісіус (Реал).

Бразилія після 14 матчів посідає четверте місце в турнірній таблиці відбору до ЧС-2026 із 21 балом в активі.

Напередодні Анчелотті покинув Реал. 65-річний фахівець тренував "вершкових" з 2013 по 2015 рік, після чого знову очолив команду у 2021 році. Разом з командою він завоював 15 трофеїв та став найуспішнішим тренером в історії "вершкових".