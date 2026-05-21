Ексзірка Шахтаря назвав найкращого тренера в історії

Колишній вінгер донецького Шахтаря Дуглас Коста, який наразі виступає в італійській Серії D за К'єво, заявив, що вважає Жузепа Гвардіолу найкращим тренером у історії.

Слова 35-річного бразильця наводить Goal.com.

"Гвардіола та Анчелотті відрізняються тим, що один живе тактикою до найменших деталей, а інший має видатні навички управління колективом. Якби збірна Італії підписала з Гвардіолою контракт, це було б чудово.

Для мене Пеп – найкращий тренер усіх часів, хоча робота зі збірною відрізняється від клубної, адже там не так багато часу, щоб донести свою тактичну філософію до гравців", – заявив вінгер.