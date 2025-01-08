Неправильно та несправедливо: Анчелотті – про дискваліфікацію Вінісіуса

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на двоматчеву дискваліфікацію бразильського вінгера Вінісіуса Жуніора.

Цитує наставника Marca.

"Я, як і він, чую, що відбувається на полі. Дискваліфікація на два матчі неправильна. Я все ще думаю про це. Ми в захваті від Вінісіуса в усіх аспектах. Кожен може говорити, що хоче. Ви говорите, що він провокує, але цим відвертаєте увагу від образ, які звучать у його сторону", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, бразилець отримав червону картку за поштовх двома руками в обличчя голкіпера Валенсії Столе Димитрієвського. Через це його дискваліфікували на два матчі, але він зможе взяти участь у Суперкубку Іспанії, де 9 січня Реал зустрінеться з Мальоркою.

У поточному сезоні в активі вінгера 13 голів та 9 асистів у 21 матчі.