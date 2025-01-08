Барселона отримала дозвіл на реєстрацію Ольмо та Віктора

Вища рада зі спорту (CSD) дозволила Барселоні зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону.

Про це повідомляє Marca.

Йдеться про тимчасову реєстрацію. Каталонцям необхідно ще домогтися постійного дозволу на участь цих гравців у турнірах під егідою Федерації футболу Іспанії. CSD має термін до трьох місяців, щоб ретельно вивчити справу і винести остаточне рішення.

Зазначається, що обидва футболісти не зможуть зіграти в сьогоднішньому півфіналі Суперкубка Іспанії з Атлетиком. Це пов'язано з тим, що ліцензії прибудуть тільки в четвер, 9 січня. Проте гравці будуть доступні, якщо клуб вийде у фінал.

Нагадаємо, що Барселона звернулася до CSD після того, як Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії не дозволили їй зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора.