Анчелотті – про іспанських арбітрів: Маємо певні проблеми

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував рівень арбітражу в Ла Лізі на тлі скандального вилучення Беллінгема в поєдинку проти Осасуни.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ви самі все бачили. Було два чи три моменти, на які ВАР мав звернути увагу в карному майданчику Осасуни, але не зробив цього.

Я вважаю, що ми маємо певні проблеми з арбітрами. За останні три матчі сталося те, чого не мало б бути. Що стосується команди, то ми повинні просто добре грати", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, в матчі проти Осасуни арбітр вилучив Джуда Беллінгема через те, що той його, можливо, "послав". Втім, сам футболіст заявляє, що рефері його невірно почув.

Зазначимо, що вже 19 лютого Реал зіграє матч-відповідь проти Манчестер Сіті у плейоф Ліги чемпіонів. Напередодні стало відомо, що одразу троє захисників "вершкових" відновилися та зможуть взяти участь у цьому поєдинку.