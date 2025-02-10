Анчелотті: Готуватися до матчів проти команди Гвардіоли – кошмар
Карло Анчелотті
independent.co.uk
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що йому не подобається готуватися до матчів проти команд Жузепа Гвардіоли.
Його слова передає Marca.
"Я вважаю Гвардіолу тренером, який багато чого вніс у футбол: володіння м'ячем, атакувальну гру, пресинг. Він є новатором у футболі, і я його дуже поважаю. Жузеп один з найкращих, якщо не найкращий. Кожного разу, коли ми зустрічаємося, це кошмар – готуватися до матчів, тому що у нього завжди є ідеї, які змушують тебе думати", – сказав Анчелотті.
Нагадаємо, невдовзі наставники перетнуться на футбольному полі. Матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться завтра, 11 лютого, в межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше своїми думками напередодні зустрічі із "вершковими" поділився футболіст Ман Сіті.