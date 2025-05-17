Я не міг би просити більшого, – Анчелотті задоволений трансферною політикою Реала

Головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що він не має жодних скарг на трансферну політику клуба за його каденції на чолі команди.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Сьогодні, 17 травня, "бланкос" оголосили про підписання центрбека Борнмута та збірної Іспанії Діна Гюйсена. Іспанці також працюють над підписанням правого захисника Ліверпуля Трента Александер-Арнольда та лівого захисника Бенфіки Альваро Фернандеса.

Анчелотті заявив, що він не злиться через брак трансферів нових захисників минулого року та цієї зими, коли його команда потерпала від аномальної кількості травм в оборонній ланці.

"Минулого року підписання захисника не було можливим. У нас повертався після травми Давід Алаба, Мілітао і Карвахаль були в формі, але і травми позначилися на нас по ходу сезону. Відколи я тут, Реал підписав Камавінгу, Рюдігера, Чуамені, Беллінгема, Мбаппе... Чи міг би я просити більшого? Ні", – сказав Анчелотті.

За словами італійця, відсутність зимових трансферів не стала причиною того, що клуб провалив другу частину сезону.

"Всі рішення, які ми прийняли, були прийняті в узгодженні зі мною, з тренерським штабом. Минулого року у нас були такі ж проблеми, і ми змогли їх вирішити. Цього року було складніше... Це була очевидна проблема. Ключовим моментом були травми, які ми отримали в захисті. Їх було занадто багато, ми втратили дуже важливих гравців".

Наостанок "Папа Карло" привітав Барселону з тим, що вона була кращою командою Іспанії цього сезону.

"Іноді ви не в змозі отримати найкраще від кожного гравця в команді. Барселона добре попрацювала, ми повинні привітати їх. Вони були більш послідовними, вони грали в дуже хороший футбол".

У наступному матчі Реал гостюватиме у Севільї. Ця гра 37 туру відбудетсья завтра, 18 травня, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що бразильський суд відсторонив президента CBF Еднальдо Родрігеса від виконання своїх обов'язків. Це трапилося всього через кілька днів після призначення Карло Анчелотті головним тренером збірної Бразилії.