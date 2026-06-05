Психологічний аспект дуже важливий: Анчелотті – про вимоги до гравців збірної Бразилії на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився очікуваннями від виступу своєї команди на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає Globo.

Італійський фахівець заявив, що ставить перед підопічними максимальне завдання. Він націлений на чемпіонство, виділивши при цьому чинник психології для досягнення успіху.

"Хочу створити високі очікування у гравців. Коли очікування високі, мотивація вища. Талант можна використати лише за наявності згуртованої команди. Саме над цим нам належить працювати – і ми це зробимо. Психологічний аспект дуже важливий, гравці повинні бути безкорисливими, скромними, наполегливо працювати заради однієї мети та робити внесок у команду", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна Бразилії зіграє у групі C. Суперниками "селесао" стануть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.