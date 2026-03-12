Неймар "спалився" в Instagram: лайк під відвертими фото моделі викликав хвилю обговорень

Нападник Сантоса та збірної Бразилії Неймар опинився в центрі обговорень у соцмережах після несподіваного інциденту в Instagram.

Користувачі помітили, що зірковий футболіст поставив лайк під відвертими фотографіями популярної інфлюенсерки.

Скріншоти швидко розлетілися мережею, після чого ситуація почала активно обговорюватися серед фанатів.

Quando é a esposa posta fotos sensuais de biquíni o Neymar nem importar em deixar um mísero like mas quando ver outras mulheres não pensa duas vezes em curtir. Só a Biancardi ainda não percebeu que ele não tem um pingo de respeito por ela. pic.twitter.com/IRLejVifD7 — gossipsthings (@gossipsthings1) March 9, 2026

Згодом Неймар вирішив пояснити ситуацію в коментарях. За словами форварда, лайк був випадковим.

"Це був лайк помилково. Я навіть не бачив цього – друзі мені сказали. Ті, хто стежить за мною, знають, що я майже не лайкаю фото жінок саме для того, щоб не виникало таких ситуацій. Зараз трохи божевільно, як люди реагують на лайки в Instagram. Схоже, що ця функція існує саме для цього", – написав гравець.

🚨 𝗡𝗘𝗪: After liking 'sensual photos' of an influencer on Instagram, Neymar left a comment justifying himself and said that the like was an accident:



"It was a like by accident, I hadn’t even seen it (friends told me)."



"Those who follow me know that I almost never like… pic.twitter.com/2BH8rdK21x — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 10, 2026

Попри пояснення, історія швидко стала вірусною, а користувачі мережі знову активно обговорюють особисте життя зіркового бразильця.

Нагадаємо, не так давно у ЗМІ потрапила інформація щодо зради футболіста із 20 ескортнцями. Ця новина швидко облетіла соцмережі.

Пізніше публічно виступала одна із дівчат, яка була на тій вечірці, заявивши, що їх зв'язок був виключно "професійний".

Раніше повідомлялося, що зірковий форвард Сантоса вчетверте став батьком.