Неймар "спалився" в Instagram: лайк під відвертими фото моделі викликав хвилю обговорень
Нападник Сантоса та збірної Бразилії Неймар опинився в центрі обговорень у соцмережах після несподіваного інциденту в Instagram.
Користувачі помітили, що зірковий футболіст поставив лайк під відвертими фотографіями популярної інфлюенсерки.
Скріншоти швидко розлетілися мережею, після чого ситуація почала активно обговорюватися серед фанатів.
Згодом Неймар вирішив пояснити ситуацію в коментарях. За словами форварда, лайк був випадковим.
"Це був лайк помилково. Я навіть не бачив цього – друзі мені сказали. Ті, хто стежить за мною, знають, що я майже не лайкаю фото жінок саме для того, щоб не виникало таких ситуацій.
Зараз трохи божевільно, як люди реагують на лайки в Instagram. Схоже, що ця функція існує саме для цього", – написав гравець.
Попри пояснення, історія швидко стала вірусною, а користувачі мережі знову активно обговорюють особисте життя зіркового бразильця.
Нагадаємо, не так давно у ЗМІ потрапила інформація щодо зради футболіста із 20 ескортнцями. Ця новина швидко облетіла соцмережі.
Пізніше публічно виступала одна із дівчат, яка була на тій вечірці, заявивши, що їх зв'язок був виключно "професійний".
Раніше повідомлялося, що зірковий форвард Сантоса вчетверте став батьком.