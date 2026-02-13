Анчелотті продовжив контракт зі збірною Бразилії – ЗМІ

Бразильська конфедерація футболу вдарила по руках із головним тренером збірної Карло Анчелотті щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, 66-річний італійський коуч пролонгував свій контракт із "селесао" ще на чотири роки.

Нагадаємо, що Анчелотті очолив бразильську національну команду наприкінці травня 2025-го, провівши на чолі збірної вже 8 матчів.

Колишній наставник мадридського Реала точно повезе колектив на чемпіонат світу-2026, де його підопічні гарантовано проведуть три поєдинки групового етапу проти: Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

Вже інформувалось, що у новому контракті коуча зі збірною відбудуться лише певні коригування бонусної системи. Інші поточні фінансові умови будуть збережені. Анчелотті отримує у Бразилії близько 10 мільйонів євро.

Також зазначалось, що італійський спеціаліст отримає премію у розмірі 5 мільйонів євро, якщо Бразилія тріумфує на ЧС-2026.

Раніше повідомлялось, що Неймар хоче потрапити до заявки "селесао" на найближчий Мундіаль, інакше він повішає бутси на цвях. Анчелотті оцінив шанси зіркового гравця зіграти на ЧС-2026.