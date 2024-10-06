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Анчелотті висловився про заміну травмованого Карвахаля: Варіантів не так багато

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 11:22
Анчелотті висловився про заміну травмованого Карвахаля: Варіантів не так багато
Getty images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував можливу заміну Дані Карвахалю, який травмував хрестоподібні зв'язки коліна у матчі 9 туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Його слова передає журналіст Фабріціо Романо.

"Лукас Васкес надає нам багато впевненості. Під час цієї міжнародної перерви у нас є час поговорити про заміну, враховуючи, що ринок закритий і варіантів не так багато", – сказав Анчелотті.

Дані Карвахаль провів неймовірний 2024 рік. Він був лідером двох найкращих команд Європи – Реала та збірної Іспанії, які виграли Лігу чемпіонів та Євро-2024 відповідно, у фіналі ЛЧ він навіть відзначився переможним голом.

Внесок захисника в успіхи "вершкових" та "Фурії роха" не залишився непоміченим – нещодавно його включили у список номінантів на "Золотий м’яч".

Карвахаль Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Карвахаль

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