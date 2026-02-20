Трубін увійшов до команди тижня Ліги чемпіонів за версією WhoScored

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів за версією статистичного порталу WhoScored.

Champions League Team of the Week | Play Offs First Leg 🇪🇺 🌟 pic.twitter.com/c53PzmVf5x — WhoScored (@WhoScored) February 19, 2026

У матчі проти мадридського Реала в 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів, який завершився поразкою лісабонського колективу з рахунком 0:1, голкіпер отримав високу оцінку – 7.88.

У поточному сезоні Трубін провів 37 матчів на клубному рівні, пропустивши 29 голів. Український воротар має у своєму активі 18 "сухих" поєдинків.

Нагадаємо, гру українця відзначила і пресслужба УЄФА, включивши його порятунок після удару Арди Гюлера до трійки найкращих сейвів ігрового дня.

Крім того, Анатолій відзначився забитим м'ячем у попередньому протистоянні з Реалом на етапі ліги, що стало вирішальним кроком для виходу Бенфіки до плей-оф турніру.