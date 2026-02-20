Трубін увійшов до команди тижня Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до команди тижня Ліги чемпіонів за версією статистичного порталу WhoScored.
У матчі проти мадридського Реала в 1/16 фіналу Ліги Чемпіонів, який завершився поразкою лісабонського колективу з рахунком 0:1, голкіпер отримав високу оцінку – 7.88.
У поточному сезоні Трубін провів 37 матчів на клубному рівні, пропустивши 29 голів. Український воротар має у своєму активі 18 "сухих" поєдинків.
Нагадаємо, гру українця відзначила і пресслужба УЄФА, включивши його порятунок після удару Арди Гюлера до трійки найкращих сейвів ігрового дня.
Крім того, Анатолій відзначився забитим м'ячем у попередньому протистоянні з Реалом на етапі ліги, що стало вирішальним кроком для виходу Бенфіки до плей-оф турніру.