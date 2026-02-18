Українська правда
Сейв Трубіна потрапив у трійку найкращих Лізі чемпіонів за підсумками ігрового дня

Денис Іваненко — 18 лютого 2026, 12:56
Анатолій Трубін
УЄФА визначила три найкращі сейви за підсумками ігрового дня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба організації в соцмережі X.

У добірку за 17 лютого потрапив, зокрема, і порятунок воріт від воротаря збірної України Анатолія Трубіна. Він витягнув непростий удар від Арда Гюлера в матчі Бенфіка – Реал, який завершився з рахунком 0:1.

Також до числа найкращих увійшли сейви голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа та росіянина Матвія Сафонова в поєдинку Монако – ПСЖ.

Зазначимо, що Трубін в нинішньому сезоні провів 37 матчів на клубному рівні. У них він пропустив 29 голів і 17 разів залишив свої ворота "сухими", а також забив один м'яч.

Це сталось саме в попередньому протистоянні з Реалом. В останньому турі етапу ліги українець відзначився вирішальним голом, який вивів "орлів" у плейоф Ліги чемпіонів.

