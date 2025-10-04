Аморіма можуть звільнити з Манчестер Юнайтед за підсумками матчу проти Сандерленда

Манчестер Юнайтед серйозно розглядає можливість звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера.

Про це повідомляє The Telegraph.

Усе залежатиме від результату матчу з Сандерлендом – португалець із високою долею імовірності залишить клуб у випадку поразки.

Після шести турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 14 місце, набравши лише сім очок.

Поєдинок проти Сандерленда відбудеться сьогодні о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що на "Олд Траффорд" бояться, що Рубен Аморім не стане чекати, поки його звільнять, і сам подасть у відставку з посади головного тренера.

Сам фахівець при цьому запевняє, що хоче продовжувати працювати у МЮ.