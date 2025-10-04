Аморім: Я хочу продовжувати очолювати Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив про бажання продовжувати очолювати команду, попри невдалі результати.

Слова португальського фахівця передає журналіст Бен Джейкобс.

"Тут ніхто не наївний. Ми розуміємо, що для продовження проєкту нам потрібні результати. Ми незворотньох, тому що це дуже великий клуб з великою кількістю спонсорів, з двома власниками. Тому баланс дійсно важко знайти. Бути тут – це мрія, і я хочу продовжувати. Я хочу боротися за це", – сказав Аморім.

🗣️ Ruben Amorim on his future. "Nobody here is naive. We understand we need results to continue the project.



"We will reach a point that is impossible for everyone because this is a very big club with a lot of sponsors, with two owners [Glazers and Sir Jim Ratcliffe]. So the… pic.twitter.com/76OfhzGM3Q — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 3, 2025

Раніше повідомлялося, що на "Олд Траффорд" бояться, що Рубен Аморім не стане чекати, поки його звільнять, і сам подасть у відставку з посади головного тренера.

При цьому колишній форвард МЮ Алан Сміт вважає, що Аморіму вже не вдасться виправити ситуацію на "Олд Траффорді".