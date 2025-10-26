Аморім: Ви можете відчути, що цей Манчестер Юнайтед – це вже інша команда

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловив задоволення розвитком своєї команди у нинішньому сезоні.

Слова 40-річного португальця наводить ESPN.

Вчора, 25 жовтня, МЮ впевнено обіграв Брайтон (4:2) у матчі 9 туру АПЛ. Для манкуніанців це вже третя поспіль перемога в чемпіонаті Англії, чого раніше ще не було за каденції Аморіма.

Після гри португальський фахівець оцінив зміни, що відбулися у його команді, але при цьому він застережив своїх підопічних про необхідність продовжувати поступово розвиватися.

"Ви можете відчути, що команда трохи змінилася. Ми можемо реагувати по-іншому і відчуваємо, що можемо вирішити будь-яку проблему. Це допомагає нам вигравати такі матчі, коли ви перебуваєте в дуже хорошій формі. Три тижні тому все було інакше, тому ситуація може змінитися в найближчі три тижні. Давайте насолоджуватися, але терміновість цього може змінитися, і це має бути присутнім на наступному тренуванні", – сказав Аморім.

Після дев'яти зіграних турів Манчестер Юнайтед посідає четверте місце турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 16 очок.

Нагадаємо, що Рубен Аморім був одним із тих, хто переконав Бруно Фернандеша відмовитися від трансферу до Саудівської Аравії.