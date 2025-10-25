Розмова з Роналду, пропозиції з Європи та Саудівської Аравії: Фернандеш пояснив, чому не пішов з МЮ

Капітан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш детально поговорив про період, коли минулого літа він міг залишити команду.

Слова 31-річного португальця наводить The Athletic.

Наприкінці минулого сезону часто лунали повідомлення про те, що Манчестер Юнайтед отримав щедру пропозицію за Фернандеша від саудівського Аль-Хіляля. Але на початку червня стало відомо, що хавбек відмовився переїжджати до Саудівської Аравії.

Готуючись до свого 300-го матчу у футболці "червоних дияволів", Бруно розповів про те, що тоді відбувалося.

"Перше, що сказала моя дружина, було: "Ти досягнув у клубі всього, чого хотів?". Бо вона знає, що я цього не зробив. Я поговорив з Кріштіану (Роналду) про ситуацію, про Саудівську Аравію і про все інше. Я не буду розповідати, що він мені сказав, але ми поговорили про це. Кріштіану мав свою думку щодо того, що мені слід робити. З огляду на його досвід, для мене було важливо почути його думку. Але, звісно, рішення завжди залишається за мною і за клубом", – сказав Фернандеш.

Футболіст заявив, що із ним досі виходять на контакт інші клуби. Проте він не збирається говорити про свій трансфер, як мінімум, до завершення чемпіонату світу 2026 року.

"Я бачив багато новин. Я бачив, як багато людей говорили, що я вже домовився про перехід у наступному сезоні. Якщо клуб і уклав таку угоду, то не зі мною. Я ні з ким не розмовляв. Я можу сказати, що є люди, які продовжують зі мною спілкуватися і кажуть, що, звичайно, дуже хочуть, щоб я приєднався до них наступного року. Але з мого боку про це не йдеться. Мій агент також знає, як я працюю, тому якщо він захоче зі мною поговорити, то це буде після чемпіонату світу. До того часу я ні з ким не буду розмовляти".

Він також вперше зізнався, що у нього були переговори із клубами не тільки із Саудівської Аравії.

"Були й інші клуби, які намагалися підписати мене після спроб Аль-Хіляля, але, звісно, моя відповідь не змінилася. Були пропозиції із Саудівської Аравії. З Європи до мене зверталися деякі люди, але ми так і не дійшли до етапу, коли б ми могли обговорити умови контракту. Дуже приємно, коли тебе хочуть бачити в своїй команді, але вони повинні запропонувати клубу гроші. Інакше клуб не дозволить мені піти. Я думаю, що, оскільки я не виявляв інтересу до переходу в іншу команду, європейські клуби вирішили, що "ми даремно витратимо свій час".

На рішення залишитися в Манчестері також вплинула розмова з головним тренером манкуніанців Рубеном Аморімом, який не хотів втрачати свого найкращого гравця.

"Тренер поговорив зі мною. Він сказав, що я все ще є частиною проєкту. Він хотів, щоб я залишився. Клуб сказав те саме. Якби клуб сказав: "Бруно, ми хочемо заробити гроші, тобі 30 років. Ми хочемо заробити трохи грошей", я б відповів: "Гаразд, я повинен знайти рішення і піти". Але, очевидно, це не було так. Я все ще був частиною плану, я міг допомогти клубу досягти наших цілей. Це і змусило мене залишитися".

Бруно говорив про пропозицію від Аль-Хіляля з генеральним директором клубу Омаром Беррадою та спортивним директором Джейсоном Вілкоксом під час післясезонного туру МЮ у Малайзії.

"Вперше я поговорив про це, коли вже був у Малайзії, і саме тоді все почалося. Я поговорив з Омаром і сказав йому: "Послухай, ось що є на столі. Я знаю, що клуб може дивитися на це по-одному. Я буду дивитися на це по-іншому, тому я просто хочу знати, що ви, з вашої точки зору, хочете зробити". Джейсон сказав, як і Омар: "Ми не будемо відмовлятися, але, звісно, ми хочемо, щоб ти залишився в клубі. Але якщо ти хочеш піти, ми не будемо говорити, що це не вигідна для нас пропозиція, бо це величезні гроші". Аль-Хіляль міг запропонувати від 80 до 100 мільйонів фунтів. Після цього я поговорив з тренером. Я сказав: "Послухай, ось яка пропозиція у мене на столі. Я повинен подумати, чи клуб хоче, щоб я пішов, бо хоче підписати інших гравців чи ще щось". Але це не було так. Клуб завжди говорив мені, що підсилить команду. Тренер сказав мені: "Ні, ми хочемо, щоб тобі допомагало більше гравців і щоб команда стала кращою, тому ми не хочемо, щоб ти йшов".

Бруно Фернандеш має зіграти свій 300-й матч у складі Манчестер Юнайтед сьогодні, 25 жовтня, коли манкуніанці прийматимуть Брайтон на "Олд Траффорді" в межах 9 туру АПЛ. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у матчі проти Челсі (2:1) Бруно Фернандеш забив свій 100-й гол за Манчестер Юнайтед.

