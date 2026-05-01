Манчестер Юнайтед хоче підписати зірку Вест Гема
Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання лівого захисника Вест Гем Юнайтед Ель Хаджі Маліка Діуфа під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє talkSPORT.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік розглядає Діуфа як довгострокову зміну Люку Шоу, оскільки інший гравець ротації Патрік Доргу частіше використовується на позиції вінгера та наразі відновлюється після травми.
21-річний гравець збірної Сенегалу став одним із небагатьох яскравих моментів для лондонського клубу в поточному сезоні. Попри те, що команда протягом усього року веде боротьбу за виживання у Прем'єр-лізі, Діуф продемонстрував стабільно високий рівень гри на лівому фланзі оборони. Футболіст приєднався до складу молотобійців лише у 2025 році, перейшовши з празької Спарти за 22 мільйони фунтів стерлінгів плюс бонусні виплати.
На рахунку сенегальського легіонера 28 матчів у поточному чемпіонаті Англії, в яких він відзначився п'ятьма результативними передачами. Протягом сезону Діуф також став переможцем Кубка африканських націй, відігравши всі 120 хвилин у фінальному поєдинку проти Марокко.
Сума потенційного трансферу наразі не розголошується, оскільки керівництво Вест Гема формуватиме ціну залежно від результатів боротьби за збереження прописки в елітному дивізіоні.
Паралельно манкуніанці планують оновити центр поля. Клуб офіційно оголосив про відхід Каземіро та готовий розглянути пропозиції щодо продажу Мануеля Угарте за суму близько 25 мільйонів фунтів, що вдвічі менше за ціну його придбання у 2024 році.
Також у списку інтересів червоних дияволів перебувають Сандро Тоналі, Карлос Балеба, Елліот Андерсон та Адам Вортон. Водночас Каррік запевнив, що позиція центрального захисника не є проблемною для клубу завдяки наявності досвідчених гравців та перспективної молоді.
Нагадаємо, що сред пріоритетних цілей для посилення півзахисту фігурує гравець Аталанти Едерсон, якого італійський клуб оцінює у 42 мільйони фунтів. Попри попередні домовленості бразильця з мадридським Атлетіко, переговори між клубами були на межі зриву.