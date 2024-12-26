Найгірший етап в історії МЮ: Аморім прокоментував останні результати команди
Рубен Аморім
Фабріціо Романо
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував невдалі результати команди у сезоні-2024/25.
Слова фахівця цитує Фабріціо Романо.
"Це, мабуть, найгірший етап в історії Манчестер Юнайтед. Ми повинні визнати це та бути сильними. В цей момент я очікую такого відношення від кожного гравця", – поділився Аморім.
Зазначимо, що за підсумками 17 турів "червоні дияволи" знаходяться на 13 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.
Сьогодні Манчестер Юнайтед зустрінеться з Вулвергемптоном. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Раніше Пол Скоулз назвав найгіршого гравця в історії команди.