Легенда МЮ назвав найгіршого гравця в історії клубу
Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз назвав найгіршого гравця в історії команди.
Слова англійця наводить Talksport.
"Верон був дуже класним гравцем і я не знаю, що в нього не вийшло. Але яким він футболістом був.
Але я завжди повертаюсь до воротарів. Нам було дуже важко замінити Шмейхеля. Одного разу до нас прийшов Марк Босніч і я був шокований.
Звичайно, на тренуванні ми приділяємо увагу ударам хвилин двадцять і після третього він вже був втомленим.
Я ніколи не думав, що є гравець, який не здатен просто пнути м'яча. Дуже велике розчарування", – резюмував Скоулз.
Босніч провів за "манкуніанців" сезон-1999/00, зігравши 24 матчі, в який пропустив 21 гол в межах АПЛ.
Не зважаючи на провал у МЮ, австралієць вважається одним з найкращих воротарів Океаніі XX століття.
Раніше своїми спогадами поділився Ріо Фердінанд та розповів, як одного разу Роналду довели до сліз.