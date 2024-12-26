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Легенда МЮ назвав найгіршого гравця в історії клубу

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 07:04
Легенда МЮ назвав найгіршого гравця в історії клубу
Марк Босніч
Talksport

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз назвав найгіршого гравця в історії команди.

Слова англійця наводить Talksport.

"Верон був дуже класним гравцем і я не знаю, що в нього не вийшло. Але яким він футболістом був.

Але я завжди повертаюсь до воротарів. Нам було дуже важко замінити Шмейхеля. Одного разу до нас прийшов Марк Босніч і я був шокований.

Звичайно, на тренуванні ми приділяємо увагу ударам хвилин двадцять і після третього він вже був втомленим.

Я ніколи не думав, що є гравець, який не здатен просто пнути м'яча. Дуже велике розчарування", – резюмував Скоулз.

Босніч провів за "манкуніанців" сезон-1999/00, зігравши 24 матчі, в який пропустив 21 гол в межах АПЛ.

Не зважаючи на провал у МЮ, австралієць вважається одним з найкращих воротарів Океаніі XX століття.

Раніше своїми спогадами поділився Ріо Фердінанд та розповів, як одного разу Роналду довели до сліз.

Манчестер Юнайтед Пол Скоулз

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