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Після матчу все розповім: Аморім – про перехід в Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 31 жовтня, 19:17
Після матчу все розповім: Аморім – про перехід в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім відреагував на інформацію про свій перехід у Манчестер Юнайтед.

Слова тренер передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Мені подобається все в Прем’єр-лізі!

Манчестер Юнайтед? Завтра після матчу я вам все розповім, проясню свою ситуацію. Тепер давайте зосередимося на грі", – сказав Аморім.

За інформацією Романо, угода закрита на 100%. Португалець очолить манкуніанців 11 листопада.

1 листопада Спортинг зіграє з Ештрела Амадорою в чемпіонаті Португалії.

Раніше була інформація, що Аморім укладе угоду з "червоними дияволами" на 2,5 роки з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, посаду головного тренера "червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг.

Манчестер Юнайтед Спортинг Рубен Аморім

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