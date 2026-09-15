Колишній хавбек Мілана перейшов у катарський клуб

Відомий алжирський півзахисник Ісмаель Беннасер став гравцем Аль-Гарафи.

Про це повідомляє пресслужба катарського клубу.

Контракт розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Беннасер перейшов у Аль-Гарафу в статусі вільного агента, в якому перебував із серпня поточного року.

З 2019 року Беннасер був гравцем Мілана, минулий сезон провів у оренді в Динамо Загреб. Минулого літа "россонері" розірвали контракт із гравцем.

Також 28-річний алжирець виступав за Арль-Авіньон, Арсенал, Тур, Емполі та Марсель. Провів 57 матчів і забив 3 голи за збірну Алжиру, з якою в 2019 році виграв Кубок африканських націй і був визнаний найкращим гравцем турніру. За національну команду дебютував у 2016 році.