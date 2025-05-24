Аморім вирішив залишитися в Манчестер Юнайтед та пропрощатися з Гарначо

Рубен Аморім прийняв рішення продовжити свою кар'єру на чолі Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, 40-річний португалець повідомив своїм підопічним, що він керуватиме командою наступного сезону.

Сьогодні, 24 травня, відбулося тренування манкуніанців на базі в Керрінгтоні. Там Аморім розповів гравцям про свої плани на майбутнє, а також сказав Алехандро Гарначо, що тому варто шукати собі нову команду.

Після поразки від Тоттенгема (0:1) у фіналі Ліги Європи та історично найгіршого сезону в АПЛ Аморім заявив, що він готовий залишити МЮ, якщо цього захочуть керівництво та фанати. Проте клуб висловив підтримку та віру в тренера.

Гарначо в свою чергу одразу після програного фіналу розповів, наскільки він незадоволений тим, як Аморім використовує його. При цьому 20-річний аргентинець натякнув на те, що він збирається піти з команди. Також з'явилася інформація, що "червоні дияволи" зустрінуться з агентом футболіста, щоб обговорити умови трансферу.

Нагадаємо, що у Манчестер Юнайтед залишився ще один матч в нинішньому сезоні. Завтра, 25 травня, на "Олд Траффорд" команда Аморіма прийматиме Астон Віллу в межах 38 туру АПЛ.

Раніше стало відомо про щедру пропозицію, яку капітан МЮ Бруно Фернандеш отримав від саудівського Аль-Хіляля.