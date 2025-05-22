Аморім: Ми були кращою командою фіналу, але не забили

Наставник Манчестер Юнайтед Рубін Аморім висловився про поразку від Тоттенгема (0:1) у фіналі Ліги Європи. Фахівець вважає, що його гравці грали краще.

Слова португальського тренера передає Sky Sports.

"Думаю, очевидно, що ми були найкращою командою, але примудрилися не забити. Хлопці спробували все спробувати перемогти. Надалі у нас буде час на те, щоби все оцінити", – заявив він.

Також він додав, що не хоче обговорювати своє майбутнє, але запевнив, що сам покидати клуб не збирається.

"Я не обговорюватиму своє майбутнє. Сьогодні нам потрібно впоратися з болем цієї поразки. Я тут не для того, щоб боронитися. Це не в моєму стилі. Мені нічого показати фанатам, зараз мені потрібно трохи віри. Я завжди відкритий: якщо керівництво та фанати відчують, що я не той хлопець, який потрібен, я піду наступного ж дня. Але я не буду знову збігати. Я впевнений у своїй роботі. Як бачите, я нічого не змінюватиму у своєму підході", – додав Аморім.

Нагадаємо, "шпори" здобули перемогу над Манчестер Юнайтед. Для лондонського клубу це перший трофей з 2008 року.