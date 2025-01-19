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Аморім: Ми – найгірша команда в історії Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 19:37
Аморім: Ми – найгірша команда в історії Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки поразки від Брайтона в матчі 22 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми – найгірша команда в історії Манчестер Юнайтед і ми маємо визнати це. Суперник був краще за нас у всіх компонентах.

Ми продовжуємо бити рекорди, а наша гра залишається поганою", – розповів Аморім.

Після 22 туру МЮ знаходиться на 13 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 26 очок.

Зазначимо, що цією поразкою "манкуніацні" повторили ганебне досягнення, яке було встановлено 132 роки тому.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

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