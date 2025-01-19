Аморім: Ми – найгірша команда в історії Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки поразки від Брайтона в матчі 22 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми – найгірша команда в історії Манчестер Юнайтед і ми маємо визнати це. Суперник був краще за нас у всіх компонентах.

Ми продовжуємо бити рекорди, а наша гра залишається поганою", – розповів Аморім.

🚨 Rúben Amorim: “We are being the worst team maybe in the history of Man United, we have to acknowledge that”. pic.twitter.com/TBiqlNGs5i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025

Після 22 туру МЮ знаходиться на 13 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 26 очок.

Зазначимо, що цією поразкою "манкуніацні" повторили ганебне досягнення, яке було встановлено 132 роки тому.