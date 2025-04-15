Манчестер Юнайтед може продати Онана в Саудівську Аравію
Клуби з чемпіонату Саудівської Аравії зацікавлені у підписанні голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Місцеві клуби цікавилися камерунським голкіпером ще влітку 2023 року, проте тоді він перейшов за 50 мільйонів євро з Інтера в Манчестер Юнайтед.
За ці два роки інтерес до Онана з Саудівської Аравії нікуди не дівся. Враховуючи невдалу гру воротаря в останніх матчах, не виключено, що Манчестер Юнайтед буде готовий вести переговори щодо продажу голкіпера.
Нагадаємо, після провальної гри проти Ліона в Лізі Європи Онана не потрапив до основи Манчестер Юнайтед на матч АПЛ проти Ньюкасла.
У поточному сезоні на рахунку Онана 43 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, у яких він пропустив 56 голів і 10 разів відстояв "на нуль". Контракт 29-річного голкіпера діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро.