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Манчестер Юнайтед може продати Онана в Саудівську Аравію

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 16:15
Манчестер Юнайтед може продати Онана в Саудівську Аравію
Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед

Клуби з чемпіонату Саудівської Аравії зацікавлені у підписанні голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Місцеві клуби цікавилися камерунським голкіпером ще влітку 2023 року, проте тоді він перейшов за 50 мільйонів євро з Інтера в Манчестер Юнайтед.

За ці два роки інтерес до Онана з Саудівської Аравії нікуди не дівся. Враховуючи невдалу гру воротаря в останніх матчах, не виключено, що Манчестер Юнайтед буде готовий вести переговори щодо продажу голкіпера.

Нагадаємо, після провальної гри проти Ліона в Лізі Європи Онана не потрапив до основи Манчестер Юнайтед на матч АПЛ проти Ньюкасла.

У поточному сезоні на рахунку Онана 43 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, у яких він пропустив 56 голів і 10 разів відстояв "на нуль". Контракт 29-річного голкіпера діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро.

Манчестер Юнайтед Андре Онана

Андре Онана

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