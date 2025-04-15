Манчестер Юнайтед може продати Онана в Саудівську Аравію

Клуби з чемпіонату Саудівської Аравії зацікавлені у підписанні голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 Saudi Pro League clubs were keen on signing André Onana already in summer 2023, when the GK only wanted Man United.



The interest remains active ahead of the summer transfer window; no decision has been made yet, as Onana hopes to be back in #MUFC starting XI vs Lyon. pic.twitter.com/6aNZkMt1G0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2025

Місцеві клуби цікавилися камерунським голкіпером ще влітку 2023 року, проте тоді він перейшов за 50 мільйонів євро з Інтера в Манчестер Юнайтед.

За ці два роки інтерес до Онана з Саудівської Аравії нікуди не дівся. Враховуючи невдалу гру воротаря в останніх матчах, не виключено, що Манчестер Юнайтед буде готовий вести переговори щодо продажу голкіпера.

Нагадаємо, після провальної гри проти Ліона в Лізі Європи Онана не потрапив до основи Манчестер Юнайтед на матч АПЛ проти Ньюкасла.

У поточному сезоні на рахунку Онана 43 матчі за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, у яких він пропустив 56 голів і 10 разів відстояв "на нуль". Контракт 29-річного голкіпера діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро.