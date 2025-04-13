Онана пропустить матч проти Ньюкасла
Андре Онана
ФК Манчестер Юнайтед
Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана не зіграє з Ньюкаслом в матчі 32 туру АПЛ через рішення Рубена Аморіма.
Про це повідомляє Talksport.
Очікується, що проти "сорок" дебютує в чемпіонаті Англії Алтай Баїндир. Наставник "червоних дияволів" залишився вкрай незадоволений діями Онани в матчі Ліги Європи проти Ліона, тому вирішив залишити камерунця на лаві для запасних.
Цей поєдинок став довершенням невдоволення голкіпером у стані МЮ. Очікується, що вже влітку його буде продано.
Матч між "манкуніанцями" та "чорно-білими" відбудеться сьогодні, 13 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Раніше стало відомо, що тренера Ньюкасла було госпіталізовано напередодні гри.