Онана пропустить матч проти Ньюкасла

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана не зіграє з Ньюкаслом в матчі 32 туру АПЛ через рішення Рубена Аморіма.

Про це повідомляє Talksport.

Очікується, що проти "сорок" дебютує в чемпіонаті Англії Алтай Баїндир. Наставник "червоних дияволів" залишився вкрай незадоволений діями Онани в матчі Ліги Європи проти Ліона, тому вирішив залишити камерунця на лаві для запасних.

Цей поєдинок став довершенням невдоволення голкіпером у стані МЮ. Очікується, що вже влітку його буде продано.

Матч між "манкуніанцями" та "чорно-білими" відбудеться сьогодні, 13 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що тренера Ньюкасла було госпіталізовано напередодні гри.