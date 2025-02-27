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Екстренер Лейпцига: Не розумію риторику Трампа щодо Канади

Руслан Травкін — 27 лютого 2025, 12:40
Екстренер Лейпцига: Не розумію риторику Трампа щодо Канади
Дональд Трамп
Getty images

Американець Джессі Марш, який зараз очолює збірну Канади, не розуміє риторики президента своєї країни Дональда Трампа в бік північного сусіда.

Слова Марша цитує BBC.

"Якщо у мене було б одне повідомлення нашому президенту, то це було б проханням відмовитися від безглуздої риторики про те, що Канада є 51-м штатом.

Мені, як американцю, соромно за зарозумілість і неповагу до одного з наших історично найстаріших, найсильніших і найвірніших союзників.

Канада є сильною, незалежною нацією, яка глибоко вкорінена в порядності, і це місце, де цінується висока етика та повага, на відміну від поляризованого, зневажливого та часто ненависного клімату, який панує в США", – додав Марш.

51-річний Марш тренував Монреаль, Нью-Йорк Ред Булл, Зальцбург, Лейпциг та Ліддс. З 2010 до 2011 був асистентом у збірній США.

В якості гравця виступав за Ді Сі Юнайтед, Чикаго та Чивас. Провів 2 гри за збірну США.

Нагадаємо, Трамп активно заявляє, що хоче бачити Канаду 51-м штатом. Повторив президент США це і напередодні хокейної гри між збірними США та Канади. Це викликало неймовірну радість у прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо.

Канада Дональд Трамп Збірна Канади з футболу

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