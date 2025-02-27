Екстренер Лейпцига: Не розумію риторику Трампа щодо Канади

Американець Джессі Марш, який зараз очолює збірну Канади, не розуміє риторики президента своєї країни Дональда Трампа в бік північного сусіда.

Слова Марша цитує BBC.

"Якщо у мене було б одне повідомлення нашому президенту, то це було б проханням відмовитися від безглуздої риторики про те, що Канада є 51-м штатом.

Мені, як американцю, соромно за зарозумілість і неповагу до одного з наших історично найстаріших, найсильніших і найвірніших союзників.

Канада є сильною, незалежною нацією, яка глибоко вкорінена в порядності, і це місце, де цінується висока етика та повага, на відміну від поляризованого, зневажливого та часто ненависного клімату, який панує в США", – додав Марш.