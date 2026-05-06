Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Робота мрії: американський телеканал запропонував 50 тисяч доларів за перегляд усіх матчів ЧС-2026

Олександр Булава — 6 травня 2026, 15:13
Робота мрії: американський телеканал запропонував 50 тисяч доларів за перегляд усіх матчів ЧС-2026
Getty Images

Американська телекомпанія Fox разом із міжнародною платформою з працевлаштування Indeed оголосили про відкриття незвичної вакансії — "головного глядача чемпіонату світу з футболу 2026 року".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Fox  шукає глядача для перегляду трансляції всіх 104 матчів майбутнього чемпіонату світу з футболу на каналі Fox One зі спеціально облаштованої локації на Times Square у Нью-Йорку.

За перегляд повного турніру передбачена винагорода у розмірі 50 тисяч доларів.

До обов'язків "головного глядача" входитиме перегляд кожної хвилини поєдинків, створення та публікація контенту протягом усього чемпіонату, а також розігрів уболівальників на Times Square.

Читайте також :
Відео Пулішич приносить титул, а Златану голять голову: у США презентували божевільне промо ЧС-2026

Нагадаємо, чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня.

Раніше повідомлялося, що президент ФІФА підтвердив участь збірної Ірану на ЧС-2026.

ЧС-2026

ЧС-2026

Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026
Трамп змінив думку про участь збірної Ірану в ЧС-2026
Неймар назвав омріяний фінал чемпіонату світу-2026
ФІФА хоче додатково анульовувати жовті картки на ЧС-2026
Льоріс може стати третім воротарем збірної Франції

Останні новини