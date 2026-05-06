Робота мрії: американський телеканал запропонував 50 тисяч доларів за перегляд усіх матчів ЧС-2026

Американська телекомпанія Fox разом із міжнародною платформою з працевлаштування Indeed оголосили про відкриття незвичної вакансії — "головного глядача чемпіонату світу з футболу 2026 року".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Fox шукає глядача для перегляду трансляції всіх 104 матчів майбутнього чемпіонату світу з футболу на каналі Fox One зі спеціально облаштованої локації на Times Square у Нью-Йорку.

За перегляд повного турніру передбачена винагорода у розмірі 50 тисяч доларів.

До обов'язків "головного глядача" входитиме перегляд кожної хвилини поєдинків, створення та публікація контенту протягом усього чемпіонату, а також розігрів уболівальників на Times Square.

Нагадаємо, чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня.

