Льоріс може стати третім воротарем збірної Франції

Володимир Слюсарь — 28 квітня 2026, 11:30
Уго Льоріс
Лос-Анджелес

Колишній капітан збірної Франції Уго Льоріс розглядає можливість повернення до лав національної команди для участі в чемпіонаті світу 2026 року в ролі третього воротаря.

Про це повідомляє видання L'Équipe. 

Попри офіційне оголошення про завершення міжнародної кар'єри у січні 2023 року, 39-річний голкіпер Лос-Анджелеса не відкидає варіанту з відновленням виступів за "триколірних". Рекордсмен за кількістю матчів у складі збірної Франції демонструє впевнену гру в поточному сезоні американської ліги MLS, що знову привернуло увагу до його кандидатури в контексті формування заявки на майбутню світову першість.

Наразі серед інших потенційних претендентів називають імена Лукаса Шевальє, Альфонса Ареола, Жана Бютеза та Робіна Ріссера. Проте досвід Уго Льоріса, який провів 145 матчів за національну команду, може стати вагомим фактором при виборі складу. 

Зазначається, що після трирічної паузи ветеран відчуває готовність підтримати нове покоління французьких гравців та ще раз відчути атмосферу великого турніру в складі збірної.

Нагадаємо, що форвард Ліверпуля та збірної Франції ризикує пропустити ЧС-2026.

Дивак з високим IQ та 29 гольовими передачами: Майкл Олізе – найкращий асистент сезону в Європі
Декласація від чемпіона: збірна України зазнала найбільшої поразки в історії у другому турі Євро-2026
Я не шкодую: скандальна Сімон – про провальне останнє коло в естафеті
Поль Погба повертається з пекла: його впіймали на допінгу, звинуватили в чаклунстві і шантажував рідний брат
Ми це вирішили: зіркові французькі біатлоністки – про скандал із гвинтівкою

