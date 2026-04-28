Льоріс може стати третім воротарем збірної Франції

Колишній капітан збірної Франції Уго Льоріс розглядає можливість повернення до лав національної команди для участі в чемпіонаті світу 2026 року в ролі третього воротаря.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

Попри офіційне оголошення про завершення міжнародної кар'єри у січні 2023 року, 39-річний голкіпер Лос-Анджелеса не відкидає варіанту з відновленням виступів за "триколірних". Рекордсмен за кількістю матчів у складі збірної Франції демонструє впевнену гру в поточному сезоні американської ліги MLS, що знову привернуло увагу до його кандидатури в контексті формування заявки на майбутню світову першість.

Наразі серед інших потенційних претендентів називають імена Лукаса Шевальє, Альфонса Ареола, Жана Бютеза та Робіна Ріссера. Проте досвід Уго Льоріса, який провів 145 матчів за національну команду, може стати вагомим фактором при виборі складу.

Зазначається, що після трирічної паузи ветеран відчуває готовність підтримати нове покоління французьких гравців та ще раз відчути атмосферу великого турніру в складі збірної.

Нагадаємо, що форвард Ліверпуля та збірної Франції ризикує пропустити ЧС-2026.