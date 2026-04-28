ФІФА хоче додатково анульовувати жовті картки на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 28 квітня 2026, 12:28
ФІФА розглядає можливість запровадження додаткового етапу анулювання жовтих карток на чемпіонаті світу 2026 року, щоб мінімізувати ризик дискваліфікації провідних гравців у матчах плейоф.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Згідно з планом, дисциплінарні показники гравців будуть "обнулятися" двічі: після завершення групового етапу та після чвертьфінальних поєдинків. Очікується, що нові правила обговорять та офіційно затвердять на засіданні Ради ФІФА у Ванкувері 28 квітня. Такий крок зумовлений розширенням формату турніру до 48 команд, що призвело до появи додаткового раунду – 1/16 фіналу.

Досі на світових першостях амністія передбачалася лише після чвертьфіналів, що дозволяло футболістам уникати пропуску фінального матчу через накопичення карток у півфіналі. Однак збільшення кількості ігор на вибування створює додаткове навантаження на спортсменів. Якби правила залишилися незмінними, гравцеві довелося б провести п'ять напружених поєдинків до чвертьфіналу під загрозою дискваліфікації за друге попередження, що ФІФА вважає надмірним ризиком для видовищності турніру.

За новою схемою, для отримання автоматичного бану на один матч футболіст повинен отримати дві жовті картки або протягом трьох ігор групової стадії, або в короткий проміжок між 1/16 фіналу та чвертьфіналом включно.

Нагадаємо, що ФІФА планує збільшити призовий фонд ЧС-2026.

