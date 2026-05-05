Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026

Олександр Булава — 5 травня 2026, 21:25
Ексгравець Арсенала та Барселони Тьєррі Анрі назвав фаворитів чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Його слова передає Marca.

"Перш за все, треба виявляти велику повагу до Аргентини, чинних чемпіонів. Це, як і раніше, сильна команда, у них під номером 10 грає Мессі.

Потім є ми, Франція, у нас чудова національна збірна, ми дійшли до двох останніх фіналів.

І, нарешті, Іспанія. Мене вражає, що незалежно від того, які гравці у них є, команда завжди грає однаково: в одному й тому ж привабливому стилі, у них дуже складно відібрати м'яч", – заявив Анрі

Нагадаємо, що турнір триватиме з 11 червня по 19 липня в Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки. Напередодні вже визначились усі 48 учасників світової першості.

