Аллегрі підписав контракт із Міланом – Романо

Італійський тренер Массіміліано Аллегрі підписав контракт з Міланом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

57-річний фахівець провів зустріч з керівництвом клубу, де була підписана угода. Офіційне оголошення відбудеться найближчим часом.

Зазначається, що Аллегрі повернувся з домовленістю про продовження нового проєкту.

Мілан зумів перехопити Аллегрі у Наполі, який пропонував йому дворічний контракт. Проте після зустрічі Антоніо Конте з президентом неаполітанців Ауреліо Де Лаурентісом стало зрозуміло, що чинний чемпіон не мінятиме тренера.

Нагадаємо, що Макс Аллегрі очолював Мілан протягом 3,5 років (літо 2010 – січень 2014). За підсумком сезону-2010/11 він привів команду до титулу чемпіона Італії, а потім – до перемоги в Суперкубку Італії.