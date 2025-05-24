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Баварія зацікавилася лідером атак Мілана

Олег Дідух — 24 травня 2025, 23:10
Баварія зацікавилася лідером атак Мілана
Рафаел Леау
Getty Images

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до вінгера Мілана та збірної Португалії Рафаела Леау.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, у спортивного директора Баварії Макса Еберля хороші стосунки із агентом Леау, Жорже Мендешем. Перші контакти між ними щодо можливого трансферу 25-річного португальця вже відбулися.

Баварія планує влітку підсилити лінію атаки команди. Альтернативою Леау є 28-річний японець Каору Мітома із англійського Брайтона.

У поточному сезоні на рахунку Леау 12 голів і 13 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах. Контракт із італійським клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 75 мільйонів.

У лютому повідомлялося про інтерес до Леау з боку Барселони.

Баварія Мілан Рафаель Леау

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