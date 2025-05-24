Баварія зацікавилася лідером атак Мілана

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до вінгера Мілана та збірної Португалії Рафаела Леау.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern are currently also looking closely at Rafael #Leao!



Top agent Jorge Mendes and Max Eberl have a good relationship, and there has been contact and talks regarding Leão.



Bayern are in search of a high-profile signing for the left wing: Kaoru #Mitoma is among… pic.twitter.com/mkFFR9fm74 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 23, 2025

За його інформацією, у спортивного директора Баварії Макса Еберля хороші стосунки із агентом Леау, Жорже Мендешем. Перші контакти між ними щодо можливого трансферу 25-річного португальця вже відбулися.

Баварія планує влітку підсилити лінію атаки команди. Альтернативою Леау є 28-річний японець Каору Мітома із англійського Брайтона.

У поточному сезоні на рахунку Леау 12 голів і 13 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах. Контракт із італійським клубом діє до літа 2028 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 75 мільйонів.

У лютому повідомлялося про інтерес до Леау з боку Барселони.