Удінезе мінімально програв Наполі, Парма здолала Сассуоло у 38 турі Серії А
У неділю, 24 травня, цілою низкою матчів продовжився останній 38-й тур італійської Серії А поточного сезону-2025/26.
У стартовому поєдинку дня Парма вдома мінімально обіграла Сассуоло завдяки голу аргентинського нападника Пельєгріно.
А от Удінезе у гостьовій грі поступився Наполі. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив форвард неаполітанців Гейлунн.
Парма – Сассуоло 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 80 Пельєгріно
Наполі – Удінезе 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 24 Гейлунн
Вилучення: 64 Кабаселе (Удінезе)
Верона – Рома (21:45)
Кремонезе – Комо (21:45)
Лечче – Дженоа (21:45)
Мілан – Кальярі (21:45)
Торіно – Ювентус (21:45)
У суботу, 23 травня, завершилися ще два матчі поточного туру італійської першості, у яких Болонья розписала бойову нічию з Інтером, а Лаціо переграло Пізу.