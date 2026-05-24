Удінезе мінімально програв Наполі, Парма здолала Сассуоло у 38 турі Серії А

У неділю, 24 травня, цілою низкою матчів продовжився останній 38-й тур італійської Серії А поточного сезону-2025/26.

У стартовому поєдинку дня Парма вдома мінімально обіграла Сассуоло завдяки голу аргентинського нападника Пельєгріно.

А от Удінезе у гостьовій грі поступився Наполі. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив форвард неаполітанців Гейлунн.

Чемпіонат Італії – Серія А

38 тур, 24 травня

Парма – Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Пельєгріно

Наполі – Удінезе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 24 Гейлунн

Вилучення: 64 Кабаселе (Удінезе)

Верона – Рома (21:45)

Кремонезе – Комо (21:45)

Лечче – Дженоа (21:45)

Мілан – Кальярі (21:45)

Торіно – Ювентус (21:45)

У суботу, 23 травня, завершилися ще два матчі поточного туру італійської першості, у яких Болонья розписала бойову нічию з Інтером, а Лаціо переграло Пізу.