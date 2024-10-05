Алієв – до українських футболістів: Не хочете грати у футбол? Тоді одягли військову форму і пішли на фронт!

Ексгравець збірної України Олександр Алієв звернувся до гравців київського Динамо та донецького Шахтаря після провальних виступів у єврокубкових турнірах.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Такий у нас сьогодні рівень футболу. Ось таке ставлення у наших команд до наших військових, які люблять і дивляться футбол. Просто байдужість! Я ніколи не ліз у чужі гаманці, але за що футболісти отримують такі великі гроші? Хочу звернутися до молодих українських гравців Динамо і Шахтаря. Хлопці, треба грати у футбол, а не займатися хе***ю! Не хочете грати у футбол? Тоді одягли військову форму і пішли на фронт!", – заявив Алієв.

Зазначимо, що 39-річний ексфутболіст у перші дні повномасштабного вторгнення пішов у територіальну оборону Києва, після чого приєднався до лав Збройних сил України. Він навіть отримав посвідчення учасника бойових дій.

Нагадаємо, напередодні Динамо та Шахтар виступили у Лізі Європи та Лізі чемпіонів. "Гірники" поступилися Аталанті (0:3), а "біло-сині" зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).