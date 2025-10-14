Алієв – про гру з Азербайджаном: У деяких моментах не пощастило

Ексгравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв вважає, що національна збірна виконала головне завдання та здобула перемогу у матчі проти Азербайджану.

Слова футболіста цитує Meta.ua.

"З бірна України під завісу зустрічі хотіла втримати перевагу. Хоча команда і контратакувати не забувала. Але це вже не важливо, головне, що у нас в скарбничці три очки. І ми продовжуємо перебувати серед претендентів на путівку на чемпіонат світу. Що я можу сказати. У деяких моментах не пощастило, а десь і точність ударів підвела.", – підсумував Алієв.

Нагадаємо, Україна у Кракові перемогла Азербайджан у четвертому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з рахунком 2:1. Після цього матчу команда закріпилася на другому місці у групі.

Забитими мʼячами нашої збірної у цьому поєдинку відзначилися Олексій Гуцуляк та Руслан Малиновський.

Попереду в України залишаються два вирішальні матчі – проти 13 листопада проти Франції на виїзді та домашній поєдинок з Ісландією 16 листопада.