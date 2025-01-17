Челсі запитав інформацію щодо доступності Гарначо та Гіттенса

Челсі зробив запити щодо вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо та його колеги з дортмундської Боруссії Джеймі Гіттенса.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

20-річні вінгери є одними з багатьох кандидатів, які цікавлять "пенсіонерів".

Переговори перебувають на ранній стадії. Гарначо та Гіттенс відповідають профілю, який клуб із західного Лондона обмірковує для підсилення колективу Енцо Марески.

Варто нагадати, що Алехандро Гарначо був кандидатом на місце Хвічі Кварацхелії в Наполі, проте "червоні дияволи" відхилили пропозицію партенопейів.

А що стосується Джеймі Гіттенса, то він також знаходиться на радарі мюнхенської Баварії, яка претендує на його придбання наступного літа.