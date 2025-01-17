Баварія проявляє зацікавленість у трансфері вінгера Боруссії Дортмунд
Вінгер Боруссії Дортмунд та молодіжної збірної Англії Джеймі Гіттенс став трансферною ціллю Баварії.
Про це повідомляє The Athletic.
"Ротен" проявили зацікавленість у тому, щоб придбати 20-річного англійця наступного літа.
Баварія розглядає Гіттенса як потенційно сильне доповнення до свого лівого флангу, оскільки Кінгслі Коман і Серж Гнабрі наблизилися до останніх етапів своєї кар'єри, а контракт Лероя Сане завершиться після цього сезону.
При цьому "джмелі" продовжують стверджувати, що футболіст не продається. Чинна угода Боруссії та Гіттенса розрахована до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Джеймі Гіттенс відзначився 11 голами та 5 результативними передачами у 25 матчах в усіх турнірах.
Раніше стало відомо, що Баварія отримала відмову від Альфонсо Девіса на пропозицію продовжити контракт.