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Баварія проявляє зацікавленість у трансфері вінгера Боруссії Дортмунд

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 15:36
Баварія проявляє зацікавленість у трансфері вінгера Боруссії Дортмунд
Джеймі Гіттенс
Transfermarkt

Вінгер Боруссії Дортмунд та молодіжної збірної Англії Джеймі Гіттенс став трансферною ціллю Баварії.

Про це повідомляє The Athletic.

"Ротен" проявили зацікавленість у тому, щоб придбати 20-річного англійця наступного літа.

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Баварія розглядає Гіттенса як потенційно сильне доповнення до свого лівого флангу, оскільки Кінгслі Коман і Серж Гнабрі наблизилися до останніх етапів своєї кар'єри, а контракт Лероя Сане завершиться після цього сезону.

При цьому "джмелі" продовжують стверджувати, що футболіст не продається. Чинна угода Боруссії та Гіттенса розрахована до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Джеймі Гіттенс відзначився 11 голами та 5 результативними передачами у 25 матчах в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що Баварія отримала відмову від Альфонсо Девіса на пропозицію продовжити контракт.

Баварія Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Баварія

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