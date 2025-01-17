Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Наполі щодо свого вінгера

Манчестер Юнайтед відхилив пропозиції Наполі щодо вінгера своєї команди Алехандро Гарначо.

Про це повідомляє BBC.

"Манкуніанці" оціюють свого футболіста у більш високу ціну, ніж запропонував італійський клуб – 40 мільйонів євро.

Очікується, що Наполі зробить другу пропозиції МЮ, адже має намір замінити Хвічу, який пішов у ПСЖ.

У сезоні-2024/25 Гарначо зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялось, що сам футболіст не проти перейти у Наполі.

Окрім Гарначо, Наполі також зацікавився форвардом Тоттенгема.