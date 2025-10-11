Найчесніше та найсправедливіше рішення, – Альба пояснив причини завершення кар'єри

Лівий захисник Інтер Маямі Жорді Альба зізнався, що ще весною не думав про те, щоб піти з футболу.

Слова 36-річного іспанця наводить ESPN.

Нещодавно одноклубник Альби Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар'єри після поточного сезону МЛС. Згодом це рішення повторив і сам захисник, незважаючи на те, що лише в травні цього року він підписав новий контракт із клубом.

"Це правда, що я поновив свій контракт у травні, але розмови відбулися набагато раніше. Зараз жовтень, і, можливо, це правда, що час у травні був недовгим, але це рішення, над яким я розмірковував, яке я приймав протягом певного часу. Минуло вже чимало часу, три чи чотири тижні з того часу, як я повідомив про це команді, клубу. Звичайно, це було рішення, про яке я мав сказати. Я розумів, що саме я маю поділитися такою ситуацією, і зрештою, я думаю, що обдумане рішення є найкращим. Звичайно, я все ще фізично в порядку, але я все зважив і думаю, що це найчесніше, найсправедливіше, і це також рішення, яке я прийняв самостійно. Що ж, воно змінилося, як будь-яка людина змінює свою думку щодня. Моя думка зі мною вже кілька місяців, тому я краще піду, ніж опинюся в ситуації, коли не буду на 100% готовий, або не зможу віддавати все, що можу. Думаю, зараз саме час піти", – сказав Альба.

Нагадаємо, що завершення кар'єри Жорді Альбою змусить Інтер Маямі підписати нового лівого фулбека.

Раніе стала відома реакція багаторічного одноклубника Жорді Альби, а саме Ліонеля Мессі на рішення іспанця піти з футболу.