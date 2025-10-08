Заміна для Альби: Інтер Маямі планує підписати іспанського захисника
Іспанський лівий захисник Серхіо Регілон може приєднатися до Інтер Маямі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Іспанець, що з липня знаходиться без клубу, прагне виступати лише в американській команді.
Наразі Регілоном цікавляться клуби Ла Ліги та іранський Персеполіс, який пропонував лівому оборонцю зарплату в розмірі 4 млн євро за сезон.
Проте Регілон прагне виступати лише в Інтер Маямі і його переговори з американським клубом знаходяться на завершальній стадії.
Напередодні стало відомо, що чинний лівий захисник "рожевих" Жорді Альба оголосив про завершення кар'єри наприкінці нинішнього сезону МЛС.
Нагадаємо, що наразі Серхіо Регілон є вільним агентом після того, як його контракт з Тоттенгемом добіг кінця і не був продовжений.
Останні три сезони іспанець грав у орендах в Атлетико, Манчестер Юнайтед та Брентфорді, але не зумів закріпитися в жодній з цих команд. Його трансферна вартість наразі оцінюється в 6 млн євро.