Мессі – про завершення кар'єри Альби: Я буду дуже сумувати

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі відреагував на заяву його партнера по команді Жорді Альби про завершення кар'єри.

Відповідний коментар аргентинець залишив під постом іспанського захисника в Instagram.

"Дякую тобі, Жорді. Я буду дуже за тобою сумувати. Після стількох спільних подій мені буде дивно дивитися ліворуч і не бачити тебе там... Неймовірно, скільки разів ти мені допомагав протягом усіх цих років... Хто ж тепер буде мені пасувати назад???", – написав Мессі.

Instagram: jordialbaoficial

Жорді Альба захищає кольори Інтер Маямі з липня 2023 року. 36-річий захисник найбільше відомий за виступами за Барселону у 2012-2023 роках. З каталонцями він виграв Лігу чемпіонів-2015 і шість разів ставав чемпіоном Іспанії. Також виступав за Валенсію, Кернелью та Хімнастік.

У 2011-2023 роках Альба провів 93 матчі та забив 9 голів за збірну Іспанії, з якою став чемпіоном Європи 2012 року.

Альба – вже друга іспанська легенда Інтер Маямі, яка оголосила про завершення кар’єри цієї осені. Наприкінці вересня про рішення піти на пенсію повідомив Серхіо Бускетс, який також повішає бутси на цвях наприкінці поточного сезону МЛС.