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Ширер: Через Салаха, Роналду та Мессі діти більше не хочуть бути центрфорвардами

Олексій Погорелов — 11 березня 2025, 22:51
Ширер: Через Салаха, Роналду та Мессі діти більше не хочуть бути центрфорвардами
Мохамед Салах
Фото: FC Liverpool

Легенда англійського футболу Алан Ширер поділився думками щодо того, чому в сучасному футболі замало класичних центральних нападників.

Слова 54-річного форварда наводить Goal.

Ширер виділив причину, чому так сталося. Він заявив, що все через зміни у футболі, який відійшов від традиційного використання двох центрфорвардів.

"Ми говорили в груповому чаті про те, що сталося з "дев'ятками". Їх так мало. Я думаю, що це пов'язано з невеликими тактичними змінами у футболі. Коли грали ми, завжди було дві цілі, два чоловіки попереду, чи не так? Іноді один грав трохи глибше, іноді інший, але вони чергувалися. Часто великий хлопець і менший хлопець, але це було партнерство, і кожен хотів бути "дев'ятим номером".

Але зараз команди, більшість команд грають з трьома форвардами, чи не так? По одному з кожного боку, але вони не зовсім вінгери, так що найкращі гравці, як правило, грають на цих широких ділянках", – заявив Ширер.

Ікона Ньюкасла вважає, що діти, які займаються футболом, більше не хочуть ставати центрфорвардами. І все це через вплив таких зірок, як Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Мохаммед Салах.

"Ви знаєте, Салах – це лише один з прикладів, навіть Мессі, Роналду до того, як він став грати "дев'ятого" номера. Але я думаю, що це, мабуть, більш приваблива гра у багатьох відношеннях, тому що ти часто біжиш на людей, які стоять перед грою. Це не так складно, як грати попереду.

Можливо, діти зараз хочуть грати в тих амплуа, де вони можуть дриблінгувати і обводити людей, а також забивати багато голів, тому що ти не застрягаєш на боковій лінії, як у старій формації 4-4-2. Тож, можливо, це відповідь на питання. У світовому футболі все ще є чудові "дев'ятки", але якщо повернутися на 10, 20 років назад, то їх було набагато більше".

Нагадаємо, що нещодавно Мохаммед Салах вийшов на третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії Ліверпуля.

А вчора Кріштіану Роналду відзначився голом за Аль-Наср, чим допоміг своїй команді пройти в 1/4 фіналу азійської Ліги чемпіонів.

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