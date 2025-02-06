Аль-Шабаб Бущана зустрінеться з прямим конкурентом: розклад матчів українців

Сьогодні, 6 лютого, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

Зокрема, о 17:20 за київським часом на поле вийде саудівський Аль-Шабаб, у складі якого віднедавна грає Георгій Бущан. Суперником буде прямий конкурент у турнірній таблиці Аль-Халідж.

Також сьогодні відбудеться одразу 4 товариські матчі за участі українських клубів. Зокрема, на поле вийдуть Динамо, Кривбас, Рух та Зоря.

Розклад матчів українців на 6 лютого

17:20. Чемпіонат Саудівської Аравії: Аль-Шабаб – Аль-Халідж

Товариські матчі:

10:00. Санкт-Пельтен – Зоря

11:45. Амштеттен – Рух

16:00. Еребру – Кривбас

16:00. Шкендія – Динамо

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Напередодні воротар зіграв свій перший матч за новий клуб, в якому пропустив одразу три голи. Попри це аналітичний портал SofaScore оцінив його гру у 7,0 бала.