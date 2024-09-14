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Аль-Наср вручив Роналду футболку з надписом "Goat"

Володимир Кук — 14 вересня, 00:58
Аль-Наср вручив Роналду футболку з надписом Goat
Кріштіану Роналду
ФК Аль-Наср

Аль-Наср привітав нападника Кріштіану Роналду з 900 голом у карʼєрі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перед матчем 3 туру чемпіонату Саудівської Аравії з Аль-Ахлі 39-річному португальцю вручили футболку з надписом "Goat" та цифрою 900.

Зазначимо, що у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1) Роналду забив свій ювілейний м'яч 900 у карʼєрі.

39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.

Найбільше м'ячів форвард забив у складі мадридського Реала — 450. Також в його активі 145 голів за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус, 68 за Аль-Наср, 5 за Спортинг та 131 за збірну Португалії.

Зазначимо, що друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії посідає аргентинець Ліонель Мессі (838), третім йде бразилець Пеле (762).

Напередодні Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Аль-Наср

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