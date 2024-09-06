Історичний гол Роналду в огляді матчу з Хорватією в Лізі націй
Збірна Португалії вдома обіграла Хорватію у 1 турі Ліги націй-2024/25.
Огляд матчу
Ліга націй УЄФА-2024/25
1 раунд
Ліга А, Група 1
Португалія — Хорватія 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 7 Далот, 2:0 - 34 Роналду, 2:1 - 41 Далот(автогол)
Голами у складі португальців відзначились Дієго Далот та Кріштіану Роналду, для останнього це був 900-й гол у кар'єрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.
Найбільше м'ячів форвард забив у складі мадридського Реала — 450. Також в його активі 145 голів за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус, 68 за Аль-Наср, 5 за Спортинг та 131 за збірну Португалії.
Зазначимо, що друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії посідає аргентинець Ліонель Мессі (838), третім йде бразилець Пеле (762).
Напередодні Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.