Історичний гол Роналду в огляді матчу з Хорватією в Лізі націй

Збірна Португалії вдома обіграла Хорватію у 1 турі Ліги націй-2024/25.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25

1 раунд

Ліга А, Група 1

Португалія — Хорватія 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Далот, 2:0 - 34 Роналду, 2:1 - 41 Далот(автогол)

Голами у складі португальців відзначились Дієго Далот та Кріштіану Роналду, для останнього це був 900-й гол у кар'єрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.

Найбільше м'ячів форвард забив у складі мадридського Реала — 450. Також в його активі 145 голів за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус, 68 за Аль-Наср, 5 за Спортинг та 131 за збірну Португалії.

Зазначимо, що друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії посідає аргентинець Ліонель Мессі (838), третім йде бразилець Пеле (762).

Напередодні Роналду та Мессі вперше за понад 20 років не потрапили у список номінантів на Золотий м'яч.