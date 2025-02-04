Колишній клуб Реброва звільнив відомого португальського фахівця

Іменитий клуб з ОАЕ Аль-Айн відправив у відставку португальського фахівця Леонарду Жардіма.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Також Аль-Айн уже знайшов йому заміну. Новим наставником клубу став Володимир Івич. Останнім місцем роботи 47-річного серба був російський Краснодар. Також він очолював Маккабі Тель-Авів, Вотфорд та Партизан.

Жардім очолив клуб у листопаді минулого року, замінивши Ернана Креспо. Під його керівництвом клуб виграв лише 5 матчів із 15.

50-річний Жардім очолював Брагу, Олімпіакос, Спортинг, Монако та клуби Близького Сходу.

Нагадаємо, в Аль-Айні працював і Сергій Ребров. При ньому клуб виграв чемпіонат ОАЕ сезону-2021/22.